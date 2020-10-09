Качура заперечує, що йому пропонували очолити фракцію «Слуга народу»

Народний депутат Олександр Качура (фракція партії «Слуга народу») заявив, що не обговорював з лідером команди можливість очолити фракцію замість Давида Арахамії, але готовий брати участь у перезавантаженні роботи фракції.

Як передає Укрінформ, про це Качура написав у Телеграмі.

"Часто можна прочитати багато цікавого про себе в ЗМІ. З останнього - це інформації про можливе призначення мене на посаду голови фракції партії «Слуга народу». Такої розмови з лідером нашої команди у мене поки не було. Але в будь-якому разі я готовий взяти участь у перезавантаженні роботи фракції ", - зазначив Качура.

Депутат додав, що проблема - не в керівнику фракції Давидові Арахамії, а "в окремих заступниках голови фракції, через які страждає організація комунікації між депутатами".

Водночас Качура зазначив, що Арахамії "потрібно поставити пам'ятник за його роботу".

Як повідомлялося, напередодні деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланнями на джерела про те, що Олександра Качура нібито розглядають як ймовірного нового голови фракції партії "Слуга народу" замість Давида Арахамії.