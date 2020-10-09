Качура заперечує, що йому пропонували очолити фракцію «Слуга народу»

Качура заперечує, що йому пропонували очолити фракцію «Слуга народу»

Укрінформ
Народний депутат Олександр Качура (фракція партії «Слуга народу») заявив, що не обговорював з лідером команди можливість очолити фракцію замість Давида Арахамії, але готовий брати участь у перезавантаженні роботи фракції.

Як передає Укрінформ, про це Качура написав у Телеграмі.

"Часто можна прочитати багато цікавого про себе в ЗМІ. З останнього - це інформації про можливе призначення мене на посаду голови фракції партії «Слуга народу». Такої розмови з лідером нашої команди у мене поки не було. Але в будь-якому разі я готовий взяти участь у перезавантаженні роботи фракції ", - зазначив Качура.

Депутат додав, що проблема - не в керівнику фракції Давидові Арахамії, а "в окремих заступниках голови фракції, через які страждає організація комунікації між депутатами".

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Водночас Качура зазначив, що Арахамії "потрібно поставити пам'ятник за його роботу".

Як повідомлялося, напередодні деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланнями на джерела про те, що Олександра Качура нібито розглядають як ймовірного нового голови фракції партії "Слуга народу" замість Давида Арахамії.

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