"Слуги народу" на засіданні фракції не обговорювали заяви Галушка про продаж місць у списках - Качура

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції не обговорювали заяву свого колеги Миколи Галушка, який раніше заявив про нібито продаж місць у списках партії на місцевих виборах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам за результатами засідання фракції сказав народний депутат Олександр Качура в понеділок увечері.

"Щодо пана Галушка та інших питань, які ми повинні були обговорювати, - ми їх не обговорювали", - сказав Качура.

За його словами, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на запитання нардепів, чому на засіданні фракції не зачепили тему заяв Миколи Галушка, відповів, що нардепи "не встигнуть".

Як повідомляв Укрінформ, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу вдень 28 вересня анонсував, що ввечері на засіданні фракції "СН" нардепи заслухають пояснення народного депутата Миколи Галушка, який заявив про, нібито, продаж місць у списку партії "Слуга народу" в Київській області. А також інформацію іншого члена фракції Олександра Дубінського, який звинуватив Галушка у співпраці зі "старими елітами".

Крім того у коментарі Укрінформу вранці 28 вересня Олександр Качура повідомляв, що на засіданні фракції нардепи від "Слуги народу" мають обговорити, зокрема, ймовірність внесення змін до постанови про місцеві вибори та деякі законопроєкти.

Як повідомлялось, напередодні депутат Галушко заявив про вихід із партії "Слуга народу". У своєму відеозверненні до Президента Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані.

Партія "Слуга народу" назвала слова Галушка про продаж місць у списках "дуже серйозними звинуваченнями". Служба безпеки партії розпочала відповідні перевірки.

У партії також зазначили, що за даними іншого нардепа від "СН" Олександра Дубінського, пан Галушко зустрічався з політичними опонентами партії на окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їхніх людей до списку на місцеві вибори.