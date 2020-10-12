Канцелярія президента Польщі: У Києві Дуда і Зеленський приймуть важливу стратегію дій

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підпишуть в понеділок у Києві важливу декларацію про стратегію дій у різних сферах, зокрема безпеки та економічної співпраці.

Про це заявив під час брифінгу для ЗМІ у Києві голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Президенти приймуть дуже важливу політичну декларацію, яка підсумує і є переглядом усіх найважливіших напрямків у двосторонніх відносинах як у питаннях безпеки, економічної ситуації, так і в питаннях національної меншини в обох країнах та історичних питань”,- повідомив Щерський.

За його словами, це “дуже важливий документ, який комплексно на найближчі роки описує стратегію і спільні цілі польсько-української політики, польсько-українських відносин в різних сферах”.

Він зазначив, що в понеділок у Києві також буде підписано угоду, яка стосуватиметься доступу польської державної нафтогазової компанії PGNiG до приватизації в енергетичному та газовому секторах України.

Як повідомлялося, у понеділок Дуда покладе символічний кошик з колосками пшениці біля пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, а також запалить свічку біля хреста Героям Небесної сотні. Згодом Дуда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань в регіоні, зокрема ситуації на Сході України та Білорусі. Темою переговорів будуть також історичні питання. Зокрема, у Києві проведуть переговори очільники інститутів національної пам’яті двох країн Антон Дробович і Ярослав Шарек.

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У столиці України Дуда також візьме участь у відкритті на території посольства РП пам’ятника легенді “Солідарності”, етнічній українці Анні Валентинович.

Як повідомляв Укрінформ, триденний візит президента Польщі розпочався в неділю ввечері з відвідання Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”. Там він вшанував пам’ять польських офіцерів у 80-ту річниці Катинського злочину, згадав про польсько-українське братерство по зброї 1920 року під час Варшавської битви проти більшовиків, звернув увагу на російську агресію, підкресливши, що територіальну цілісність України має бути відновлено.

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На третій день візиту, у вівторок 13 жовтня, Дуда відвідає Одесу, де буде підписано угоду про співпрацю між портами в Одесі та Гданську.

Фото: ОП