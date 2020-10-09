ЧЕСНО розробив інструмент з відстеження депутатів, які подають найбільше поправок

У Русі ЧЕСНО розробили інструмент, який дозволяє відстежувати поправки народних депутатів і зв'язки між ними на основі цих поправок.

Як передає Укрінформ, інструмент презентували аналітики Руху ЧЕСНО на брифінгу 9 жовтня.

"Ми вирішили звернутися до даних, адже дані не брешуть, і на основі даних зрозуміти, як пов'язані ці люди, які подають поправки. Це стосується і тих законів, до яких багато поправок, і тих, до яких менше. Тому що поправка може змінити суть законопроєкту, неодноразово ми це бачили", - зазначила координаторка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

За словами провідної парламентської аналітикині Руху ЧЕСНО, розробниці інструменту Оксани Ставнійчук, мета інструменту - збільшити прозорість і покращити доступ до цих поправок.

"На головній сторінці інструменту можна побачити зібрані дані законодавчої активності народних депутатів. На головній сторінці виводяться топ-20 народних депутатів з кожної фракції або групи, а також позафракційні, які подали найбільше поправок. На іншій вкладці є топ-20 народних депутатів, чиї поправки найбільше приймаються на комітетах", - розповіла Ставнійчук.

На сторінці інструменту можна обирати будь-яку фракцію чи групу окремо і на інтерактивному графіку дивитися, хто з членів цих фракцій чи груп скільки поправок подавав.

Крім того, можна побачити законопроєкти, щодо яких найбільше поправок враховувалося у залі пленарних засідань і як за них голосували народні депутати.