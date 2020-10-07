МЗС України і Саудівської Аравії відновили політичні консультації

Україна та Саудівська Аравія після більш як десятирічної перерви відновлюють практику проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Відбувся Другий раунд політичних консультацій між МЗС України і МЗС Королівства Саудівська Аравія. Захід пройшов у режимі відеоконференції під співголовуванням заступника міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитра Сеніка та заступника міністра закордонних справ КСА з політичних і економічних питань Аделя Мірдада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили питання політичного, торговельного та інвестиційного співробітництва, а також шляхи взаємодії у рамках міжнародних організацій.

Сенік, зокрема, наголосив, що Україна готова запропонувати Саудівській Аравії реалізацію низки проєктів в інвестиційній, військово-технічній та сільськогосподарській сферах, і підкреслив зацікавленість вітчизняних експортерів у виході на ринки Королівства.

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Під час політичних консультацій також було досягнуто домовленості продовжити підготовку до Сьомого спільного засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, запланованого у місті Ер-Ріяд у першому півріччі 2021 року.

Як поінформували в МЗС, перший раунд політичних консультацій між МЗС України та Саудівської Аравії пройшов у 2009 році в Києві за участю заступників міністрів закордонних справ, в рамках якого відбулося підписання міжвідомчого меморандуму про проведення політичних консультацій.