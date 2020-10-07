МЗС України і Саудівської Аравії відновили політичні консультації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Відбувся Другий раунд політичних консультацій між МЗС України і МЗС Королівства Саудівська Аравія. Захід пройшов у режимі відеоконференції під співголовуванням заступника міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитра Сеніка та заступника міністра закордонних справ КСА з політичних і економічних питань Аделя Мірдада", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили питання політичного, торговельного та інвестиційного співробітництва, а також шляхи взаємодії у рамках міжнародних організацій.
Сенік, зокрема, наголосив, що Україна готова запропонувати Саудівській Аравії реалізацію низки проєктів в інвестиційній, військово-технічній та сільськогосподарській сферах, і підкреслив зацікавленість вітчизняних експортерів у виході на ринки Королівства.
Під час політичних консультацій також було досягнуто домовленості продовжити підготовку до Сьомого спільного засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, запланованого у місті Ер-Ріяд у першому півріччі 2021 року.
Як поінформували в МЗС, перший раунд політичних консультацій між МЗС України та Саудівської Аравії пройшов у 2009 році в Києві за участю заступників міністрів закордонних справ, в рамках якого відбулося підписання міжвідомчого меморандуму про проведення політичних консультацій.