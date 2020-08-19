Заступник Кулеби обговорив із послом Саудівської Аравії активізацію діалогу між країнами

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік обговорив з послом Королівства Саудівська Аравія в Україні Мухаммадом Сулейманом аль-Мусгером аль-Джибріном кроки з активізації політичного діалогу між Україною та Саудівською Аравією.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Укрінформ.

«19 серпня 2020 року заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік зустрівся з послом Королівства Саудівська Аравія в Україні Мухаммадом Сулейманом аль-Мусгером аль-Джибріном. У розвиток домовленостей, досягнутих між керівниками зовнішньополітичних відомств двох країн під час телефонної розмови 10 серпня 2020 року, сторони обговорили практичні кроки з активізації політичного діалогу між Україною та Саудівською Аравією», - йдеться у повідомленні.

Посол Саудівської Аравії подякував українській стороні за скасування віз для громадян Королівства та передав відповідний лист міністра закордонних справ Саудівської Аравії Його Високості принца Файсала бін Фархана Аль Сауда, адресований главі МЗС України Дмитру Кулебі.

Також співрозмовники домовилися приділити особливу увагу розвиткові двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також реалізації спільних проєктів у сільськогосподарській і науково-технічній сферах.

Як повідомлялося, 10 серпня глави МЗС України і Саудівської Аравії Дмитро Кулеба і Файсал бін Фархан Аль Сауд домовилися відновити в онлайн-режимі політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами обох країн.