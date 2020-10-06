Україна ніколи не виключала можливості перенесення перемовин із Мінська - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає перенесення перемовин у Тристоронній контактній групі з Мінська через погіршення ставлення Білорусі до України і зміцнення у цій країні позицій Росії.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив в інтерв’ю ВВС.

«Ставлення Білорусі до України планово погіршується. Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильніше ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятними ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей», - сказав Кулеба.

За словами дипломата, зараз питання поїздки до Мінська для проведення там засідань ТКГ взагалі немає на порядку денному.

«Від Мінська в мінській групі зараз є тільки назва, оскільки всі переговори відбуваються онлайн, всі до цього звикли», - зазначив очільник МЗС.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Останніми днями вона відвідує європейські столиці і зустрічається з політиками ЄС.