До Ради зараз пройшли б чотири партії
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні результати опитування Центру "Соціальний моніторинг" презентувала голова правління центру Ольга Балакірєва на пресконференції 6 жовтня.
Згідно з результатами опитування, за "Слугу народу" проголосували б 25,9% опитаних, за "Опозиційну платформу - За життя" - 22%, за "Європейську солідарність" - 14,2%, за "Батьківщину" - 9,5%.
За партію "Сила і честь" свої голоси б віддали 4,3% респондентів, а за Радикальну партію Олега Ляшка - 4,1% респондентів.
Опитування показало, що партію "Голос" підтримали би лише 1,6% респондентів.
Опитування було проведено 20-29 вересня методом особистого інтерв'ю. Загалом було опитано 3014 респондентів. Похибка вибірки становить не більше 1,9%.