Представник Президента у КСУ не погоджується з аргументом, що ВАКС - «особливий» суд

Існування Вищого антикорупційного суду є абсолютно обґрунтованим, і він є саме спеціалізованим судом, а не особливим судом, створення якого прямо забороняє Конституція.

Про це під час засідання Конституційного суду під час розгляду подання щодо відповідності Конституції Закону «Про Вищий антикорупційний суд» заявив представник Президента у КСУ Федір Веніславський, повідомляє кореспондент Укрінформу за даними трансляції засідання КС.

За його словами, ця справа показує «ще одну сходинку в цілеспрямованій кампанії на боротьбу з антикорупційними органами України, яка здійснюється певними політичними силами».

«Позиція Президента України є однозначною і незмінною – держава буде продовжувати боротися з тим негативним явищем, яким є корупція. Звичайно, можна фантазувати, що і кишенькові крадіжки є дуже небезпечними і мають розглядатися окремим судом, але корупційні правопорушення, на превеликий жаль, в Україні є дійсно загрозою національній безпеці, і тому існування окремого спеціалізованого Вищого антикорупційного суду є абсолютно обґрунтованим», - уточнив Веніславський.

Він наголосив, що не можна погодитися з тим аргументом, що ВАКС є особливим судом, створення якого прямо заборонено Конституцією, і уточнив, що Вищий антикорсуд є саме постійним спеціалізованим судом у системі судоустрої нашої країни, що підтверджується і законом «Про судоустрій і статус суддів», і це жодним чином не суперечить Конституції.

Веніславський зазначив, що Апеляційна палата ВАКС також повністю відповідає вимозі Конституції щодо апеляційного оскарження справи учасниками судового процесу.

Зі свого боку представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря також сказала, що ВАКС є вищим спеціалізованим судом, і поінформувала, що він є постійним судом, і відсутність ознаки тимчасовості його створення в системі судоустрою свідчить про здійснення правосуддя на постійній основі, а не для вирішення особливих для певного періоду категорій справ, як стверджують автори подання.

«Процесуальна діяльність цього суду здійснюється відповідно норм КПК, тобто, Вищий антикорупційний суд не може вважатися судом, що належним чином не дотримується встановлених законом процедур. І, хоча ВАКС і діє для розгляду окремих категорій справ, однак входить до єдиної системи судоустрою України, на найвищому щаблі якої знаходиться Верховний суд, що діє, зокрема, як суд касаційної інстанції у справах, які підсудні Вищому антикорупційному суду», - уточнила Совгиря.

Вона уточнила, що КПК визначає види підсудності, які чітко встановлюють юрисдикцію ВАКС, зокрема, це – територіальна підсудність, інстанційна підсудність (тобто які справи у яких судових інстанціях розглядаються) і предметна підсудність (які саме порушення розглядає той чи інший суд).

«Якщо під особливими судами розуміються суди, які створені для вирішення справ щодо окремих категорій груп населення, а також суди, які утворені для вирішення окремих категорій судових справ в обхід встановленої законом підсудності, що ми можемо побачити на сторінках конституційного подання, то ВАКС не може вважатися, ні особливим, ні надзвичайним судом», - повідомила Совгиря.

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Представник ВРУ в КСУ уточнила, що, окрім того, виділення із загального масиву певних категорій кримінальних проваджень, які підпадають під юрисдикцію ВАКС, а також створення його для вирішення справ щодо окремих категорій осіб, тобто щодо окремих суб’єктів або певної групи посадовців, що зазначається у конституційному поданні, «не може свідчити, з нашої точки зору, про наявність у нього ознак особливого суду, адже вирішення цих питань належить до виключної компетенції Верховної Ради шляхом законодавчого регулювання».

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Закон визначає засади організації та діяльності ВАКС, спецвимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

Автори клопотання вважають, що оспорюваний Закон не відповідає українській Конституції, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад функціонування судоустрою в нашій країні та звуження прав суддів щодо їх незалежності та недоторканості.