КСУ відмовився відкладати розгляд закону про Антикорупційний суд

КСУ відмовив у задоволенні клопотання представника Президента у КСУ Федора Веніславського про відкладення розгляду подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону «Про Вищий антикорупційний суд» від 7 червня 2018 року № 2447–VIII зі змінами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу за даними трансляції засідання КС. «Є клопотання про відкладення розгляду справи. ... Є всі підстави вважати, що судді КСУ можуть бути зацікавлені у результатах розгляду цієї справи, оскільки рішення, яке буде прийнято за результатами її розгляду, прямо вплине на їхні інтереси як суб’єктів декларування», - уточнив Веніславський.

Він звернув увагу на те, що у вересні ОАСК відкрив провадження у адмінсправі за позовом голови КСУ Олександра Тупицького до НАЗК та його посадовців, і тут, зокрема, оскаржується законність припису, винесеного НАЗК голові КСУ за порушення вимог частини 4 статті 12 Закону «Про запобігання корупції», тобто, ненадання Конституційним судом інформації та документів.

«Зазначена обставина слугує додатковим чинником, яким зумовлює виникнення сумнівів в його неупередженості під час розгляду цієї справи та прийняття у ній неупередженого рішення», - повідомив Веніславський.

Він наголосив, що відповідно до статті 41 закону «Про запобігання корупції», суб’єкти, до яких належать судді КСУ, мають діяти неупереджено, не зважаючи на приватні інтереси, приватне ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляді, релігійні, ідеологічні або інші особисті погляди чи переконання.

«Вищезазначені факти дозволяють поставити під сумнів дотримання суддями КСУ принципів об’єктивності та неупередженості під час розгляду цього конституційного провадження, якими й досі не заявлено самовідвід у порядку статті 60 закону про КСУ та відповідних норм регламенту КСУ. Враховуючи викладене, з метою уникнення обставин, які відповідно до частини 4 статті 60 Закону про КСУ, є підставою для відводу суддів, прошу відкласти розгляд конституційного подання до моменту закінчення дії обставин, які можуть викликати сумнів у неупередженості суддів КСУ», - підкреслив Веніславський.

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Водночас, під час обговорення цього питання із суддями КСУ Веніславський зазначив, зокрема, що керується загальнодоступною інформацією, яка є на сайті НАЗК, і там написано, що перевірки щодо більшої частини суддів КСУ є триваючими.

"Тому я вважаю, що є наявний конфлікт інтересів для усього суду, який не може розглядати цю справу... Моє клопотання стосується відкладення розгляду справи через ймовірний конфлікт інтересів більшої частини суддів КСУ, щодо яких триває повна перевірка, доки не закінчиться дія обставин, які унеможливлюють об'єктивний і неупереджений розгляд справи", - повідомив Веніславський.

Він пояснив, що за результатами проведення повної перевірки "не можна виключати, що будуть виявлені обставини, які можуть слугувати підставою для (виявлення - ред.) кримінальних або адміністративних правопорушень", і єдиним органом, який уповноважений розглядати такі справи, є Вищий антикоркпційний суд.

Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив у задоволенні клопотання Веніславського.

«Суд розглянув клопотання про відкладення розгляду справи. Відмовив у задоволенні клопотання. Суд вважає, що підстав для відкладення розгляду справи на ній стадії немає», - зазначив голова КСУ Олександр Тупицький.

Потім почався розгляд справи, наразі виступив суддя-доповідач Володимир Мойсик.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Закон визначає засади організації та діяльності ВАКС, спецвимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

Автори клопотання вважають, що оскаржуваний закон не відповідає українській Конституції, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад функціонування судоустрою в нашій країні та звуження прав суддів щодо їх незалежності та недоторканості.