КСУ взявся за закон про Антикорупційний суд

Конституційний Суд України розпочав розгляд подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як було оголошено на початку засідання, на засідання з'явилися народні депутати Василь Німченко, Анатолій Бурміч, представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова ВАКС Олена Танасевич, голова Комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін, голова Ради суддів України Богдан Моніч, перший заступник міністра юстиції Євген Горовець, голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна та інші.

Також до суду було подано клопотання щодо долучення до розгляду справи голови НАЗК Олександра Новікова. Для вирішення цього клопотання суд видалився до нарадчої кімнати.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Зокрема, автори клопотання вважають, що оскаржуваний закон не відповідає українській Конституції, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад функціонування судоустрою в країні та звуження прав суддів щодо їх незалежності та недоторканості.

Закон про ВАКС визначає засади організації та діяльності цього суду, спецвимоги до суддів та гарантії їх діяльності.