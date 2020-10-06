Кремль хоче повернути СРСР, але Україна не проміняє свою незалежність - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що розуміє наявність у Кремлі бажання повернути назад Радянський Союз, але Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«У Кремлі є бажання повернути назад Радянський Союз. Ми це прекрасно розуміємо. Завжди є два «слабких місця», на яких базується інформаційна політика, – це релігія та мова. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Є така політика Російської Федерації. Не лише пан Тихановський (білоруський опозиціонер - ред.), а багато хто говорить, що люди, які розмовляють російською мовою, повинні об'єднатися під єдиною країною», - зазначив Зеленський.

У той же час він підкреслив, що Україна – демократична, ліберальна, унітарна держава, державна мова – українська, але в країні багато хто розмовляє російською, а також польською, угорською, румунською, болгарською.

«У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас. Всім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні», - зауважив глава держави й додав, що це регіон, у якому він народився, і де живуть великі патріоти України.

Зеленський переконаний, що така політика Кремля стала великою, трагічною помилкою щодо України, не знає, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо повернути ті відносини між людьми двох країн, які були.

«Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця помилкова політика в бажанні повернутися до Радянського Союзу. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому разі. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність», - наголосив Президент.