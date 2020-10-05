Єрмак і Стефанішина в Італії обговорили з главою МЗС ситуацію на Донбасі

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у Римі зустрілася з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. У зустрічі також узяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОП.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відновлення мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

В ОП зауважили, що Ді Майо наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Він відзначив дотримання в цілому режиму припинення вогню на Донбасі та висловив сподівання на позитивні зрушення у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей.

Під час зустрічі обговорювалося також посилення двосторонніх відносин, зокрема економічної та торговельної співпраці. Йшлося й про підготовку засідання українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.

Фото: president.gov.ua