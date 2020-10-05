У Держдепі США заявляють, що санкції проти Росії можуть посилити

Санкції проти Росії не будуть зняті, вони можуть навіть поглибитися, якщо російська влада не долучиться до дипломатичного процесу з відновлення суверенітету України на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біґен під час першої онлайн-дискусії YES на тему: «Перспективи реформ, безпеки та євроатлантичної інтеграції України», яка відбулася 2 жовтня.

Говорячи про перспективи миру в Україні, Біґен зазначив: «Мінська угода-2 і нормандський формат залишаються актуальними – вони можуть бути небездоганними, проте це ті інструменти, що в нас є. Нам ще належить віднайти шляхи, як використовувати їх із залученням США та підтримкою США. Українська ініціатива щодо забезпечення більш тривалого режиму припинення вогню – це важливий перший крок. (...) Режим припинення вогню необхідний для зниження рівня насильства та напруженості, аби цього було достатньо для подальших кроків, необхідних для справжнього відновлення суверенітету України на цій території. На мою думку, першочерговим високим пріоритетом має бути безпека на сході України. Це означає певний контроль над кордоном України, щоб могли утворитися інші умови, в тому числі й проведення виборів. І нарешті, і це надважливо – США, ЄС і міжнародні інституції мають відіграти в цьому активну роль – нам потрібний потужний фінансовий пакет у якості дієвого заохочення, який демонструє, що всі жителі України, в тому числі і ті, хто живе на Донбасі, є частиною України, яка може процвітати та бути успішною».

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Він також додав, що російська сторона має зрозуміти, що санкції не будуть зняті. «Вони можуть навіть поглибитися, якщо російська влада не залучиться до конструктивного, чесного дипломатичного процесу, спрямованого на відновлення суверенітету України на Донбасі», – зазначив Біґен.

Як повідомляв Укрінформ, Сенат США затвердив спеціального представника США по Північній Кореї Стівена Біґена на посаді заступника голови Держдепартаменту у грудні 2019 року.

Упродовж 24-27 серпня 2020 року Біґен відвідав Вільнюс, Москву і Київ. Він провів зустрічі з вищими представниками влади Литви, Росії та України, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань.

Щорічну зустріч YES-2020 було перенесено у зв’язку з пандемією COVID-19. Зустрічі YES збирають разом світових лідерів у сфері політики, бізнесу та лідерів думки для обговорення майбутнього України та нагальних глобальних викликів.