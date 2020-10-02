У Держдепі США планують відправити нового посла в Україну до кінця жовтня

Процедура затвердження в Сенаті нового посла США в Україні Кіта Дейтона має завершитися найближчим часом, і він, очевидно, до кінця нинішнього місяця прибуде до Києва.

Про це повідомив у п'ятницю під час онлайн-включення, організованого платформою YES, заступник державного секретаря США Сітвен Біген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця", - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що Дейтон наразі перебуває "на фінальному етапі затвердження" в Сенаті США.

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"Я тільки вчора контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – ред.) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – ред.) Чака Шумера, щоби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант", - зауважив високопоставлений американський дипломат.

Біген назвав Дейтона "кращим експертом в питаннях України" і підкреслив, що номінант має "широку підтримку" як з боку демократів, так і республіканців.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні в травні цього року. Раніше Дейтон служив, у тому числі, координатором з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії. З 2010 року ексгенерал очолював Центр Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина). Крім того, він виконував функції старшого радника з питань оборони США по Україні.

Минулого тижня Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Кіта Дейтона та рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити його на посаді посла США в Україні.

Фото: defense.gov