Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні

Засідання комітету відбулося у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я радий, що Комітет схвалив п'ятнадцять кандидатів (на різні посади) сьогодні вранці. Мені особливо приємно відправити номінації для затвердження кандидатів на посади послів Японії й України на голосування Сенату в повному складі", - зауважив після засідання голова Комітету Джим Ріш.

Він підкреслив, що посади послів у цих двох країнах "відіграють життєво важливу роль у формуванні зовнішньої політики США", висловивши впевненість, що кандидатура Кіта Дейтона "незабаром буде затверджена" верхньою палатою Конгресу США.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп на початку травня оголосив, що номінує генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. До цього Дейтон служив, у тому числі, координатором з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії. З 2010 року ексгенерал очолював Центр Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина). Крім того, він виконував функції старшого радника з питань оборони США по Україні.

Слухання Кіта Дейтона в профільному комітеті Сенату США щодо призначення його на посаду посла США в Києві відбулися 5 серпня. Під час слухань ексгенерал підтвердив обізнаність у актуальній ситуації на Донбасі, пообіцяв всіляко боротися зі шкідливим впливом Росії та підкреслив необхідність для США зберігати цілісність України.