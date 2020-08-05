Претендент на посаду посла США в Україні обіцяє боротися із шкідливим впливом Росії

Претендент на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон у разі обрання на посаду обіцяє усіляко боротися із шкідливим впливом Росії.

Про це Дейтон розповів під час слухань у Комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо моє призначення буде затверджено, я з нетерпінням очікуватиму на співпрацю із цим Комітетом й Конгресом над продовженням нашої міцної двопартійної підтримки українського народу, а також розвитком вже й так глибоких відносин, сприянням українському реформістському порядку денному, протидією шкідливому російському впливу та повним відновленням суверенітету й територіальної цілісності України", - сказав Дейтон.

На його переконання, втілення цих пріоритетів "важливе для досягнення нашої спільної мети, а саме: приєднання України до євроатлантичної спільноти як вільного та повноправного члена".

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Як повідомляв Укрінформ, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні на початку травня 2020 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав це рішення.

Для офіційного призначення на посаду посла США в іншій державі номінант має пройти процедуру узгодження в Сенаті.

71-річний Дейтон з 2010 року обіймає посаду директора Центру Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина) та заразом виконує функції старшого радника з питань оборони США по Україні. Цю посаду він обійняв після звільнення з армії США у званні генерал-лейтенанта.

З грудня 2005 року по жовтень 2010 року Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті. Він також був директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії. Кейт Дейтон має численні нагороди за військову службу, в тому числі від Державного департаменту, а також урядів Канади, Німеччини й Австрії. Володіє німецькою та російською мовами.

Фото: defense.gov