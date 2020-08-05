Посольство США у день початку Великого терору висловило підтримку Україні

Посольство США висловило підтримку Україні у боротьбі за зміцнення демократії та протидії сучасній російській агресії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві диппредставництва у Твіттер з нагоди дня початку Великого терору 30-х років ХХ століття.

"Сьогодні виповнюється 83 роки з початку дії наказу НКВС N00447, який запустив "Великий терор" Сталіна в Україні, що призвів до трагічної загибелі тисяч невинних людей. Ми стоїмо на боці всіх людей в Україні, які захищають і зміцнюють демократію, верховенство права, рівність та права людини", - заявили у посольстві.

Американські дипломати додали, що також твердо стоять на боці України в умовах сучасної агресії Росії проти нашої країни.

Як відомо, 5 серпня Україна вшановує пам’ять жертв Великого сталінського терору — саме цього дня 1937 року набрала чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового винищення.