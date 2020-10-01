Венедіктова каже, що переїхала у державну резиденцію не для «поліпшення житлових умов»

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що її тимчасове проживання у будинку на Київщині, який знаходиться на балансі Державного управління справами, пов’язане виключно з міркуваннями безпеки.

Про це генпрокурор написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вже як декілька днів я спостерігаю за спробами "підігріти" в ЗМІ тему, пов'язану з моїм тимчасовим проживанням у будинку, що знаходиться на балансі ДУС. Прошу повірити мені на слово, що переїзд у цей будинок - тимчасовий захід, і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так було необхідно вчинити в той конкретний момент часу, і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки», - написала Венедіктова.

За її словами, багато чого сталося за останній час, про що вона розповісти не може: від підкинутих дроном политих кров’ю мертвих птахів на балкон її будинку «до куди неприємніших і по-справжньому небезпечних обставин, суть яких я зараз розкривати не маю наміру».

Вона також уточнила, що ні в яку змову зі співробітниками ДУС або КМ не вступала.

«Розмір орендної плати я не встановлювала, а, отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Ніяких інших пропозицій я не шукала, нікому цим займатися не доручала, інші варіанти не розглядала. Я ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі, так що багатого досвіду оренди такого роду майна у мене немає», - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що не порушувала жодних законів, і, почувши про те, що представники громадянського суспільства і журналісти зацікавилися темою її проживання у цьому будинку, - негайно направила відповідні запити у відповідні органи влади з метою прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній.

«Я попросила надати мені методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій і тому подібне. Упевнена, в найближчий час будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання», - поінформувала генпрокурор.

Вона повідомила, що якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на більш високому рівні, то негайно сама зі своєї особистої ініціативи внесе необхідну доплату.

Венедіктова уточнила, що їй «точно нічого приховувати: я не проводжу таємні зустрічі, не приймаю одіозних гостей, не розпиваю чаї з корупціонерами».

«Попри те, що я не бачу у своїх діях ні правових, ні морально-етичних питань, я не можу дозволити суспільству сумніватися у собі. Я прийняла рішення якомога скоріш переїхати. Сподіваюся, що мені вистачить декілька днів, щоб здійснити цей переїзд», - поінформувала Венедіктова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у червні сім’я Венедіктової переїхала на державну дачу в Пущі-Водиці.

У публікаціях зазначалося, що попри те, що генпрокурор живе з сім’єю на дачі з червня, змін до декларації вона не внесла.

ЗМІ зазначали, що нібито право проживати в будинку мають лише президент, прем’єр-міністр і спікер парламенту, "проте Венедіктова обійшла цю норму, зокрема домовившись з прем’єром Денисом Шмигалем".

Також ЗМІ повідомляли, що щомісячна плата за винайм цієї дачі нібито становить 63 тисячі гривень, тоді як утримання маєтку з держбюджету обходиться у нібито 163 тисячі гривень на місяць.