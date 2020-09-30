Разумков відкрив засідання Ради, у залі - 215 депутатів

"Засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні в середу народні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт №3006а, який передбачає законодавче врегулювання надання "пакунку малюка".

Також депутати вдруге спробують включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроєкту №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню COVID-19 та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства. Для того, щоб включити в порядок денний цей законопроєкт на засіданні у вівторок, депутатам забракло голосів.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у повторному другому читанні законопроєкту №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

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У першому читанні народні депутати планують розглянути проєкт закону №3900 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури".

До включення в порядок денний та ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу)".

У другому читанні депутати мають намір ухвалити законопроєкти №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" та №3014 "Про електронні комунікації".

Порядок денний засідання також передбачає розгляд проєкту постанови №4109 "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Заплановано і розгляд низки законопроєктів щодо ратифікації міжнародних договорів.