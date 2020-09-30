Уряд розгляне постанову щодо конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба

Кабінет Міністрів планує розглянути та схвалити проєкт постанови про внесення змін до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціатором цього є міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона ж ініціювала зміни до положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонує уряду схвалити проєкт постанови про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України, а також затвердити план заходів на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки.

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Можуть бути схвалені проєкти розпорядження про підписання Угоди про фінансування заходу “Кліматичний пакет для стабільної економіки: (САSЕ) в Україні”, Угоди про фінансування заходу “Програма ЄС “Міцні регіони” та Угоди про фінансування заходу “Механізм розвитку громадянського суспільства України”.

Також урядовці схвалять розпорядження про перенесення робочих днів у 2021 році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював внесення змін до порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує зміни порядок застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Урядовці також можуть внести зміни у перелік внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних.

Планується і врегулювати деякі питання територіальних органів Державної податкової служби, територіальних органів Державної митної служби.

Урядовці затвердять порядок ведення реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування.

Міністр оборони Андрій Таран вніс на розгляд Кабміну зміни до порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями.

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Крім того, урядовці погодять низку указів Президента. Зокрема, про виконання в Україні резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її потрапляння до рук недержавних суб’єктів, включаючи терористів, а також про внесення змін до положення про державні стипендії імені Левка Лук’яненка.

Заплановано також погодження низки законопроєктів, які потім буде внесено на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до деяких законів щодо активізації діяльності наукових парків, до законів щодо забезпечення участі українців у здійсненні правосуддя, а також Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.