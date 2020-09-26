Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі - Зеленський

Саміт Україна-ЄС відбудеться у Брюсселі 6 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це у суботу в Tвіттер повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з главою Європейської ради Шарлем Мішелем..

«У телефонній розмові з Шарлем Мішелем ми погодилися зустрітися в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22 саміту ЄС - Україна. Сподіваюся зустрітися з Вами та Урсулою фон дер Ляєн (президент Єврокомісії – ред.), щоб обговорити шляхи важливого партнерства між ЄС і Україною», - йдеться у повідомленні.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.