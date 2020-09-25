Разумков каже, що раз на тиждень зустрічається із Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проводить робочі зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським щонайменше раз на тиждень, хоча не буває присутнім на всіх нарадах у "ситуативній кімнаті" глави держави.

Як передає Укрінформ, про це спікер розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

"Усе в нашому житті відносно: колись - частіше (зустрічаюся з Президентом, - ред.), колись - рідше. В залежності від питань, які виникають. Достатньо регулярно. Думаю, що раз на тиждень. Колись буває більше - декілька разів на тиждень. Буває, що не відбувається ця зустріч", - зазначив Разумков.

Водночас на запитання, хто з політиків і посадовців зазвичай присутній на нарадах у "ситуативній кімнаті" глави держави у разі надзвичайних подій, Голова ВР сказав, що "залежно від питання там можуть бути різні люди".

"Я буваю на нарадах щодо діяльності Верховної Ради", - уточнив Разумков.

Водночас він заявив, що відчуває себе частиною команди Президента Зеленського.