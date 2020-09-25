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У "Слузі народу" впевнені, що вибори не завадять позачерговій Раді 20 жовтня

Укрінформ
Заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук вважає, що близькість місцевих виборів не може стати на заваді проведенню позачергового засідання Верховнї Ради для ухвалення в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2021 рік.

Про це вона сказала в коментарі Укрінформу.

Щодо ймовірності проведення 20 жовтня позачергового засідання ВР політик зауважила: «Так, скоріше за все, так і буде. Це буде один день, присвячений бюджету. Тобто, зараз ми збираємо правки народних депутатів, подаємо їх до Бюджетного комітету, він їх опрацьовує і вносить на голосування. І в такому вигляді, в якому ми проголосуємо його (проєкт держбюджет - ред.) в першому читанні, ми його віддаємо до Кабінету Міністрів, повертаємо на доопрацювання, і далі вони також дивляться і повертають нам»,- зазначила Кравчук.

Водночас на запитання, чи вдасться зібрати народних депутатів на засідання лише за кілька днів перед місцевими виборами, парламентарій відповіла, що «вони мусять приїхати, тому що бюджет - це основний фінансовий документ країни, і ми не можемо залишитися без бюджету, бо вибори».

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Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слугаи народу") в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік у першому читанні, імовірно, 20 жовтня.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

18 вересня уряд презентував документ у парламенті.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

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