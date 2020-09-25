Кава на карантині: КСУ отримав подання про покарання для Президента

На розгляд Конституційного суду надійшло подання Верховного суду щодо тлумачення можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності.

Відповідне подання КС отримав у п'ятницю, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КС.

Зазначається, що Верховний суд просить "надати офіційне тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом із Зеленським за одним столиком у кафе були, зокрема, перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому на той момент урядом була заборонена діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш чотирьом відвідувачам одночасно.

10 червня Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

18 вересня пленум Верховного суду ухвалив звернутися до Конституційного суду щодо офіційного роз’яснення частини першої ст. 105 Конституції в аспекті можливого притягнення Президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення під час виконання повноважень.