Відновлення роботи аеропорту "Ужгород" дозволить "зшити" Україну – Зеленський

Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити регулярне авіасполучення до аеропорту "Ужгород".

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту "Ужгород". І сьогодні ми підписали угоду, яка усуне останні перешкоди і дозволить нам відродити регулярні рейси до міста Ужгород. Ця угода є справді дуже важливою, для мене це один з інструментів, що дозволяє "зшити" Україну, відновити авіаційний місток між заходом і сходом", - зазначив Зеленський.

Президент також пояснив, що в жовтні Україна й Словаччина мають завершити роботу над технічними питаннями для імплементації цієї угоди.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини відносно аеропорту “Ужгород”.

Це дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.