Внесення змін до постанови про місцеві вибори ставить під сумнів їх легітимність - Разумков
Укрінформ
Внесення змін до постанови щодо порядку проведення чергових місцевих виборів в Україні ставить під сумнів їх легітимність.
Як передає кореспондент Укрінформ, про це Голова ВР Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.
"Зміни до постанови, на мій погляд, неможливі, тому що вносити зміни в той процес, який уже розпочався,... внести сьогодні зміни в цю постанову - це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Тому що вибори - це послідовність дій, такий собі майстер-план" - пояснив спікер.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
5 вересня розпочався виборчий процес.
Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.