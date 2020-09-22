Внесення змін до постанови про місцеві вибори ставить під сумнів їх легітимність - Разумков

Як передає кореспондент Укрінформ, про це Голова ВР Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.

"Зміни до постанови, на мій погляд, неможливі, тому що вносити зміни в той процес, який уже розпочався,... внести сьогодні зміни в цю постанову - це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Тому що вибори - це послідовність дій, такий собі майстер-план" - пояснив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.