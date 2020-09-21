Разумков підписав постанову Ради щодо Білорусі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову «Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь».

Відповідна інформація зазначається в картці проєкту постанови №3053а, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що Голова ВР підписав постанову 21 вересня.

При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня після їх підписання передаються апаратом ВР для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях ВР. Після цього такі документи набувають чинності.

Згідно з документом, Верховна Рада вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. У заяві при цьому наголошується, що вибори в РБ пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

В українському парламенті звертають увагу на те, що вибори президента Білорусі відбулися з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів і непрозорим підрахунком голосів виборців.

«Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі», – зазначається в заяві.

Верховна Рада зауважує, що все це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

Депутати ВР засуджують застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

«Ми приєднуємося до оцінок Європейського Союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримуємо запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників», – підкреслюють українські парламентарії.

Водночас Верховна Рада вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку.

Рада також засуджує та вважає неприйнятним незаконні затримання українських громадян.

«Ми будемо всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси,» – акцентується в заяві.

Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи. У цьому зв’язку ВР рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в РБ.

«Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету», – йдеться в документі.

Український парламент висловився щодо неприпустимості будь-яких намірів залучити сили РФ та ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) для врегулювання ситуації в Білорусі, вважаючи такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Рада закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участю незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови №3053а «Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь».

Як повідомлялось, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.