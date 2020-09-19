Рада міністрів ЄС розгляне ситуацію в Білорусі та в Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС 21 вересня поточного року проведуть зустріч у Брюсселі, та обговорять, зокрема, ситуацію в Білорусі та у Росії.

Про це йдеться в оголошенні, що оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ головуватиме Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Зустріч буде присвячена огляду поточних подій та обговоренню питань щодо ситуації в Лівії, відносин між ЄС і Африканським Союзом та ситуації в Білорусі . Міністри будуть проінформовані Високим представником щодо поточних подій, включаючи розвиток у Лівані, Китаї, Туреччині і Росії», - йдеться у повідомленні.

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В частині дискусії, що стосуватиметься Білорусі, європейські міністри, як очікується, обговорять поточний розвиток політичної ситуації в країні, яка має тенденцію до погіршення, потенційну підтримку з боку ЄС національного інклюзивного діалогу, напрямки фінансової підтримки на адресу людей та громадських організацій Білорусі, а також напрямки перегляду двосторонніх відносин між ЄС і Білоруссю.

Як напередодні зустрічі журналістам повідомив високопоставлений представник ЄС, в понеділок, 21 вересня, у Брюсселі на запрошення президента Європарламенту перебуватиме одна із лідерок білоруської опозиції, кандидат на посаду президента країни на виборах від 9 серпня Світлана Тихановська. Високий Представник ЄС скористався цією нагодою, щоб запросити білоруську політичну діячку на робочий сніданок за участю міністрів закордонних справ ЄС, щоб з перших рук отримати інформацію про розвиток ситуації в країні.

Як зазначив представник ЄС, робочий сніданок за участі пані Тихановської відбудеться до початку Ради міністрів ЄС і не входить до формального порядку денного цієї зустрічі.