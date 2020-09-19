Міністр фінансів пояснив, чому ОП отримає з бюджету на 300 мільйонів більше

Міністр фінансів Сергій Марченко обгрунтував збільшення фінансування Офісу Президента та Державного бюро розслідувань, передбачене у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Аргументи він навів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Зокрема, говорячи про збільшення фінансування ДБР порівняно з Національногим антикорупційним бюро, Марченко зауважив: «НАБУ було створене ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які дійсно необхідні».

Водночас, за його словами, ДБР створено досить нещодавно. «У них немає ані забезпечення комп’ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто, це питання суто технічне», – сказав він.

Щодо Офісу Президента, то, за словами глави Мінфіну, фінансування цієї установи зростає на 300 мільйонів гривень порівняно з минулорічним.

«300 мільйонів гривень з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5–6 років президенти України не вважали за необхідне турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу і так далі. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі Президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчі», - пояснив міністр.

При цьому Марченко звернув увагу, що в ОП вже заявили про готовність скоротити кількість працівників на 10 відсотків, щоб зменшити видатки на цю структуру, і внести це в проєкт бюджету між першим і другим читаннями.

Як повідомлялося, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 18 вересня, коментуючи проєкт держбюджету на наступний рік, назвав неприпустимим збільшення видатків на утримання органів влади у період економічної кризи.

14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

18 вересня уряд презентував документ у парламенті.

У ньому забезпечення діяльності глави держави та Офісу Президента зросло на майже 40% і становить 1 млрд 269,1 тис. грн.

На ДБР передбачено 2 мільярди 484 мільйони гривень (було 1 мільярд 417 мільйонів).