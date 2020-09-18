Високий представник ЄС їде в Україну
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на робочий розклад офіційних осіб Єврокомісії, який оприлюднений на сайті цієї Євроінституції.
Зокрема повідомляється, що на 22 вересня в Києві заплановані зустрічі Борреля з Президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Дмитром Тараном. Також Боррель планує відвідати Дорадчу місію Європейського Союзу в Україні (EUAM).
Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель відклав свій перший візит до України, який був запланований на 15 березня. Причиною такого відтермінування стало поширення Covid-19 та заходи, що вживалися для стримування пандемії.
Згодом Боррель заявив про намір один із перших «фізичних» візитів здійснити до України, щойно обставини дозволять це зробити.
Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija