У Києві до кінця року створять Центр АСЕАН

На базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка у столиці України до кінця року відкриється Центр АСЕАН.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, домовленості про це було досягнуто під час тристоронньої зустрічі між керівництвом університету, Міністерством закордонних справ та послами держав-членів АСЕАН в Україні.

"Сторони домовилися відкрити в Україні до кінця 2020 року Центр АСЕАН на базі Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який ініціював проєкт, привітав рішення про створення Центру і відзначив, що це створює нові великі можливості, зокрема у науці та технологіях, торгівлі, інвестиціях, економічній співпраці між Україною та державами-членами Асамблеї.

У зустрічі взяли участь ректор КНУ Леонід Губерський, директор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Валерій Копійка, директор департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону МЗС Євген Пікалов, керівники дипломатичних установ держав-членів АСЕАН, акредитованих в Україні: посол Індонезії в Україні Юдді Кріснанді, посол Малайзії в Україні Дато Раджа Реза Раджа Заїб Ша та посол В’єтнаму в Україні Нгуєн Ань Туан.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – це ключова регіональна організація Південно-Східної Азії, створена у 1967 році, до якої входять 10 країн: Бруней Даруссалам, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни.

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин з азійськими країнами і співробітництво з АСЕАН є запорукою успіху на цьому шляху.

Якщо у 2018 році загальний обсяг торгівлі з країнами АСЕАН становив 2.837 млрд дол., то у 2019 вже 3,065 млрд дол. Експорт зріс з 1,634 млрд дол. до 1,779 млрд дол., а імпорт – з 1,202 млрд дол. до 1,540.

Серед ключових країн-партнерів України за підсумками першого півріччя 2020 року - Індонезія, В’єтнам, Малайзія, Таїланд, Сінгапур.