Україна перебуватиме у центрі уваги головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році - Кулеба

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час телефонної розмови міністрів.

Зазначається, що глава МЗС України детально поінформував шведську колегу про інтенсивні зусилля України задля створення безпекових умов для політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі. Він також наголосив на важливості активного застосування всього інструментарію ОБСЄ, зокрема мандату Спеціальної моніторингової місії, для сприяння деокупації українських територій.

"Міністри домовилися, що тема України перебуватиме у центрі уваги головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Анн Лінде позитивно відзначила проактивні дипломатичні зусилля України задля досягнення миру та підкреслила необхідність конструктивних кроків до миру з російського боку. Вона також висловила зацікавленість темою створення Кримської платформи.

"Сторони домовилися, що тема окупованих Росією територій, як і російсько-український конфлікт на Донбасі, мають залишатися серед пріоритетних тем міжнародної політики", - зазначили в МЗС.

Міністри також обговорили подальші плани з поглиблення політичного діалогу, зокрема візит Дмитра Кулеби до Швеції в ближчій перспективі. У свою чергу, міністр запросив шведську колегу здійснити візит до України в якості головуючої в ОБСЄ у 2021 році.

Глава МЗС висловив окрему вдячність за незмінну підтримку Швецією реформ в Україні та визначення пріоритетної ролі нашої держави у новій Стратегії співробітництва у сфері проведення реформ на 2021-2027 роки, що розробляється урядом Швеції.

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Як поінформували в МЗС, Швеція є одним із лідерів допомоги України у впровадженні системних реформ, зокрема в рамках Стратегії співробітництва Швеції у сфері проведення реформ з країнами Східної Європи, Західних Балкан та Туреччиною у 2014-2020 роках.

Нині Уряд Швеції розробляє нову Стратегію співробітництва у сфері проведення реформ на наступні сім років (2021-2027), яка буде стосуватись виключно східноєвропейських країн. Україна визначена одним з основних партнерів цієї стратегії із найбільшим обсягом передбаченого фінансування програм.