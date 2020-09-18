Адвокати кажуть, що в “списку Порошенка” 58 справ

Правоохоронці розслідують відносно п’ятого президента Петра Порошенка 58 кримінальних справ.

Як передає Укрінформ, про це сказав на брифінгу у п’ятницю його адвокат Ілля Новіков.

"Нас постійно запитують, яка цифра поточна зі списку Порошенка. Знову ж таки, ми не знаємо, ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам невідомо, але станом на зараз – це 58 кримінальних справ", - сказав він.

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Водночас адвокат Ігор Головань додав, що деякі кримінальні справи були закриті через відсутність події злочину. Проте пізніше Печерський райсуд Києва поновив розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Головань заявляв, що Служба безпеки України порушила стосовно Порошенка 15 кримінальних справ. За словами адвоката, Порошенку інкримінують посягання на територіальну цілісність, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, державну зраду, привласнення власності, фінансування тероризму і втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних мереж.

Адвокат також зазначав, що у фабулах нових проваджень багато говориться про банківську систему, що "дуже схоже на колишніх власників ПриватБанку". Крім того, додав він, порушена ще одна справа за заявою Андрія Портнова - колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. У провадженні фігурує "Кузня на Рибальському".

10 мипня Головань заявив, що Державне бюро розслідувань порушило стосовно Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Раніше повідомлялося, що ДБР розпочало розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.