ДБР викликає Порошенка на допит 26 травня
Укрінформ
Державне бюро розслідувань викликає п'ятого президента Петра Порошенка на допит 26 травня як свідка.
Відповідна повістка опублікована на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.
"Державним бюро розслідувань у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту у якості свідка в одному із низки кримінальних проваджень. У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка П.О. про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка", - йдеться у повістці.
Як повідомлялося, ДБР розпочало розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.