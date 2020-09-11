СБУ відкрила щодо Порошенка 15 кримінальних справ

Служба безпеки України порушила стосовно п'ятого президента Петра Порошенка 15 кримінальних справ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив під час пресконференції адвокат Ігор Головань.

"4 вересня з'явилося 15 нових кримінальних проваджень. Тепер справи порушила Служба безпеки", - сказав він.

Головань додав, що Порошенку інкримінують посягання на територіальну цілісність, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, державну зраду, привласнення власності, фінансування тероризму і втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних мереж.

На думку адвоката, ці кримінальні справи "такі ж порожні, як і десятки, які були сфабриковані до цього часу".

"Фейкові провадження зайшли в глухий кут, тепер фабрикуються нові провадження, які дублюють собою те, що раніше було зареєстровано у ДБР і на розслідування яких були витрачені колосальні ресурси", - заявив Головань.

Адвокат зазначив, що у фабулах нових проваджень багато говориться про банківську систему, що "дуже схоже на колишніх власників ПриватБанку".

Крім того, додав він, порушена ще одна справа за заявою Андрія Портнова - колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. У провадженні фігурує "Кузня на Рибальському". Адвокат вважає, що порушена справа має на меті зірвати державне замовлення і перешкодити виконанню будівництва кораблів для ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 10 дипня Головань заявив, що Державне бюро розслідувань порушило стосовно Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Раніше повідомлялося, що ДБР розпочало розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.