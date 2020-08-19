Суд повторно арештував колекцію картин Порошенка — адвокат

Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин п'ятого Президента Петра Порошенка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив під час брифінгу адвокат Ілля Новіков.

"Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, який був скасований Київським апеляційним судом", - сказав він.

На думку адвоката, це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".

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Як повідомлялося, 27 липня Київський апеляційний суд скасував арешт колекції 42 картин і однієї літографії Порошенка.

У рішенні суду зазначалося, що судді вирішили задовольнити апеляцію, тому що обшук в музеї імені Івана Гончара було проведено у зв’язку з наявністю невідкладного випадку, про що був складений відповідний протокол обшуку від 26 травня.

Судді також вважають, що ініціатором клопотання не була доведена законність арешту майна.

Раніше Печерський райсуд арештував колекцію картин Порошенка у рамках розслідування кримінальної справи про переміщення через державний кордон культурних цінностей.