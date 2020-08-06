Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка

Київський апеляційний суд скасував арешт колекції 42 картин і однієї літографії п’ятого президента Петра Порошенка.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у судовому реєстрі.

Відповідною ухвалою було задоволено апеляційну скаргу адвоката Ігоря Голованя.

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 травня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора Папазова С.Г. та накладено арешт на майно - 42 картини і одну літографію, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000000307 від 19.02.2020, з метою забезпечення їх збереження, які належать ОСОБА_1 , із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном в тому числі відчужувати його, скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора Папазова С.Г. про арешт майна", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Зазначається, що судді вирішили задовольнити апеляцію, тому що обшук в музеї імені Івана Гончара було проведено в зв’язку з наявністю невідкладного випадку, про що був складений відповідний протокол обшуку від 26 травня.

Судді також вважають, що ініціатором клопотання не була доведена законність арешту майна.

Як повідомлялося, Печерський райсуд арештував колекцію картин Порошенка у рамках розслідування кримінальної справи про переміщення через державний кордон культурних цінностей.