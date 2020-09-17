Держбюро розслідувань викликає на допит голову НАЗК

Державне бюро розслідувань надіслало на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції повістку про виклик голови НАЗК Олександра Новікова для участі в допиті в якості свідка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Допит голови НАЗК у якості свідка відбудеться 21 вересня о 15:00 за адресою: вулиця Симона Петлюри, 15. Після допиту Олександр Новіков готовий розповісти більше щодо причин цього виклику, які вбачає НАЗК, та відповісти на питання громадськості та журналістів", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в НАЗК, йдеться про справу, яку НАБУ веде за матеріалами, наданими НАЗК. ДБР почало її паралельне розслідування.

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"Дякуємо ДБР за те, що активно доєдналися до розслідування справи, яку НАБУ веде за матеріалами, наданими НАЗК. Ще у травні ми розповіли, як нова команда НАЗК на чолі з Олександром Новіковим виявила зловживання колишнього керівництва на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій. За матеріалами цього аудиту НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом корупційного правопорушення", - зазначили в НАЗК.

Як повідомлялося, у травні цього року аудит, проведений НАЗК, виявив зловживання під час забезпечення тривалої оренди обладнання для Єдиного реєстру декларацій. Впродовж трьох років НАЗК орендувало обладнання в компанії «Алтаюр», вартість якого складала в різні роки від 2,37 до 3,2 млн грн. За оренду НАЗК сплатило підприємству 11,5 млн грн. За результатами внутрішнього аудиту було виявлено ознаки неправомірної вигоди в розмірі 9,4 млн грн.

Матеріали аудиту були передані НАБУ, яке зареєструвало кримінальне провадження за фактом корупційного правопорушення (ч.2 ст. 364 Кримінального Кодексу). За зверненням детектива НАБУ Вищий антикорупційний суд наклав арешт на обладнання як речовий доказ. Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Зі слів адвоката компанії «Алтаюр», він подав заяву до ДБР щодо дій НАЗК, на підставі якої було відкрито провадження.