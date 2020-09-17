За помічника депутата Юрченка внесли понад мільйон застави

За Івана Фіщенка, який є помічником народного депутата Олександра Юрченка, внесли заставу у розмірі понад мільйон гривень.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Учора за нього внесли заставу у повному обсязі", - сказала вона.

Як повідомлялося, раніше ВАКС обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше 1 млн грн.

13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

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Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

17 вересня генпрокурор повідомила, що підписала підозру Юрченку.