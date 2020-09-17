Парламент ухвалив закон про розвідку

Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні і в цілому доопрацьований законопроєкт "Про розвідку" (№ 2412-д).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів.

Закон спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний нині Закон "Про розвідувальні органи України".

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У законі визначено термін "розвідка", конкретизовано правовий статус і сферу відповідальності Служби зовнішньої розвідки, враховано зауваження експертів і виключено з переліку розвідувальних органів Службу безпеки України. Також передбачається посилення парламентського контролю за сферою розвідки.

Як повідомлялося, законопроєкт №2412-д "Про розвідку" був ухвалений у першому читанні 16 січня 2020 року. 21 липня Верховна Рада відправила його на повторне друге читання.