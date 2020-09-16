КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ - джерело

Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у середу, повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"КС визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ", - зазначило джерело агентства.

Поінформований співрозмовник додав, що КС визнав невідповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.