Разумков відкрив ранкову Раду

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», – сказав спікер.

Засідання Верховної Ради / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У залі засідання зареєструвалися 253 народних депутати.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Верховна Рада планує ухвалити закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Глава держави 10 серпня ветував і надав свої пропозиції до закону про заборону на стягнення майна за валютними кредитами (№3640). Цей документ передбачає продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, зокрема іпотечними.

Далі порядком денним передбачено розгляд проєкту постанови № 3835 щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням. Цим проєктом пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"».

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Після цього Рада збирається внести зміни до складу Ради Національного банку. Так, проєктом постанови № 4077 пропонується призначити на цю посаду економіста-міжнародника Василя Горбаля.

Повторне друге читання в Раді має пройти законопроєкт № 2412-д «Про розвідку».

Також у другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкт № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Відповідно до Регламенту, у середу депутати працюють у пленарному режимі до 14:00. Решта часу відведена для засідань комітетів, фракцій і груп.