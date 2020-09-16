Разумков відкрив ранкову Раду
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ранкове засідання оголошую відкритим», – сказав спікер.Засідання Верховної Ради / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
У залі засідання зареєструвалися 253 народних депутати.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Верховна Рада планує ухвалити закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Глава держави 10 серпня ветував і надав свої пропозиції до закону про заборону на стягнення майна за валютними кредитами (№3640). Цей документ передбачає продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, зокрема іпотечними.
Далі порядком денним передбачено розгляд проєкту постанови № 3835 щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням. Цим проєктом пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"».
Після цього Рада збирається внести зміни до складу Ради Національного банку. Так, проєктом постанови № 4077 пропонується призначити на цю посаду економіста-міжнародника Василя Горбаля.
Повторне друге читання в Раді має пройти законопроєкт № 2412-д «Про розвідку».
Також у другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкт № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».
Відповідно до Регламенту, у середу депутати працюють у пленарному режимі до 14:00. Решта часу відведена для засідань комітетів, фракцій і груп.