Разумков доручив комітету з питань держвлади провести позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провести позачергове засідання під час планової перерви в роботі парламенту.

Як передає Укрінформ, про це спікер оголосив під час пленарного засідання у вівторок.

«Я звертаюся з проханням до профільного комітету – з питань містобудування та регіонального розвитку – щодо того, щоб провести засідання комітету з 12:00 до 12:30 задля розгляду питання, яке було обговорене на нараді голів депутатських фракцій і груп із керівництвом парламенту. Щодо цього питання було досягнуто консенсусу всіх депутатських фракцій і груп», – зазначив Разумков.

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Водночас він не уточнив, про яке питання йдеться.Як повідомляв Укрінформ, раніше, близько 11:20, Разумков у відповідь на заяву представників двох фракцій і груп оголосив перерву в роботі Ради і скликав нараду з керівниками фракцій і груп.