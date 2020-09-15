Разумков зібрав голів фракцій і груп на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі парламенту та запросив голів депутатських фракцій і груп на нараду.

Як передає Укрінформ, про це спікер оголосив під час засідання ВР 15 вересня.

«Надійшла заява від двох фракцій про перерву. Прошу голів депутатських фракцій і груп зібратися в моєму кабінеті,» – сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила зі звітом у парламенті щодо справ, які веде ОГП.