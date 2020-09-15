Рада продовжує працювати у "карантинному" режимі

Верховна Рада змінила графік роботи на пленарний тиждень з 15 по 18 вересня у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 264 народних депутати.

«Я нагадую, що на Погоджувальній раді ми домовилися, що продовжуємо працювати в тому режимі, в якому працювали минулого пленарного тижня, а саме: у вівторок і четвер – з 10:00 до 12:00, з 12:00 до 12:30 – перерва, після цього до 15:00; у середу ми працюємо за звичайним графіком. У п’ятницю ми працюємо так: зранку година запитань до уряду, після цього – до 12:00 – пленарне засідання, з 12:00 до 12:30 – перерва, далі працюємо до 13:00, о 13:00 (протягом 30 хвилин) – зачитування запитів, після цього 30 хвилин відводиться до різного», – сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

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За його словами, це була пропозиція всіх депутатських фракцій і груп

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 14 вересня, виявили 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.