Парламент збирається змінити склад Ради Нацбанку

Парламент збирається змінити склад Ради Нацбанку

Укрінформ
Верховна Рада планує внести зміни до складу Ради Національного банку.

Як передає Укрінформ із послання на сайт парламенту, про це йдеться у порядку денному засідання.

Так, проєктом постанови № 4077 пропонується призначити до Ради НБУ економіста-міжнародника Василя Горбаля.

Окрім того, Верховна Рада планує ухвалити закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави 10 серпня ветував і надав свої пропозиції до закону про заборону на стягнення майна за валютними кредитами (№3640). Цей документ передбачає продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, зокрема іпотечними.

Далі порядком денним передбачено розгляд проєкту постанови № 3835 щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням. Цим проєктом пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"».

Повторне друге читання в Раді має пройти законопроєкт № 2412-д «Про розвідку».

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Також у другому читанні парламентарі збираються розглядати законопроєкт № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Відповідно до Регламенту, пленарної середи депутати працюють у пленарному режимі до 14:00. Решта часу відведена для засідань комітетів, фракцій і груп.

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