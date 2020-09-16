Парламент збирається змінити склад Ради Нацбанку

Верховна Рада планує внести зміни до складу Ради Національного банку.

Як передає Укрінформ із послання на сайт парламенту, про це йдеться у порядку денному засідання.

Так, проєктом постанови № 4077 пропонується призначити до Ради НБУ економіста-міжнародника Василя Горбаля.

Окрім того, Верховна Рада планує ухвалити закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави 10 серпня ветував і надав свої пропозиції до закону про заборону на стягнення майна за валютними кредитами (№3640). Цей документ передбачає продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, зокрема іпотечними.

Далі порядком денним передбачено розгляд проєкту постанови № 3835 щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням. Цим проєктом пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"».

Повторне друге читання в Раді має пройти законопроєкт № 2412-д «Про розвідку».

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Також у другому читанні парламентарі збираються розглядати законопроєкт № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Відповідно до Регламенту, пленарної середи депутати працюють у пленарному режимі до 14:00. Решта часу відведена для засідань комітетів, фракцій і груп.