Лише 45% партій подали звіти про майно та витрати за другий квартал — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає партії довести свою прозорість громадянам перед місцевими виборами та подати звіти за І та ІІ квартали 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці НАЗК у Facebook.

"Лише 67% зареєстрованих партій подали звіти про своє майно та витрати за І квартал 2020 року. За ІІ квартал відзвітували 45% партій. У зв’язку з цим НАЗК закликає політичні партії направити свої звіти до початку агітації, аби виборці могли бути впевнені в їхній доброчесності та прозорості фінансування", - заявили в НАЗК.

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Водночас в антикорупційному відомстві зауважили, що законодавство не зобов`язує партії подавати фінансові звіти у період карантину.

"У зв’язку зі змінами до Закону України “Про політичні партії”, звіт політичних партій подається не пізніше ніж на 40 день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусу (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів", - поінформували в НАЗК.

Як повідомлялося, 15 вересня ЦВК розпочала реєстрацію кандидатів для участі в місцевих виборах. За попередньою інформацією комісії, 194 партії планують висувати своїх кандидатів.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.