Політичні партії не повинні займатися благодійністю — НАЗК

Політичні партії при провадженні статутної діяльності не можуть використовувати своє майно та кошти на благодійну діяльність.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у роз'ясненні від Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю", - йдеться у повідомленні.

В НАЗК наголосили, що благодійність партії в період виборчого процесу (який розпочнеться вже 5 вересня) може містити ознаки непрямого підкупу виборців та передбачає кримінальну відповідальність.

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За таке порушення керівник партії може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років або від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України).

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.