Зеленський розраховує на наступну зустріч “нормандських радників” упродовж 10 днів

Президент Володимир Зеленський сподівається, що наступна зустріч радників лідерів країн “нормандського формату” відбудеться упродовж 10 днів, після чого стане можливим і саміт лідерів.

Про це він заявив під час спільної з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є багато речей, які проговорили, багато речей, питання по яких порушили. Але не вирішили, а повинні вирішити, чи мати хоча б генеральні домовленості для того, щоб відбулася вже зустріч лідерів. Тому буде зустріч, не можу обіцяти, але мені здається, що упродовж 10 днів повинна бути, вірю в це чи надіємось, не знаю, як сказати, ще одна зустріч радників, після якої вже повинна бути зустріч лідерів "нормандської четвірки", принаймні, усі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що 11 вересня відбулася зустріч радників, на якій порушувалося багато питань, зокрема, щодо дотримання режиму тиші, розмінування, обміну та доступу на тимчасово окуповані території представників МКЧХ.

“Тому на цій зустрічі домовленість є головна: буде режим тиші. Не буде пострілів. Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих”, - зазначив Президент.

Також глава держави підкреслив, що важливим є "крок уперед" для доступу Червоного Хреста на окуповані території.

"Аби зрозуміти всі списки для обміну наших полонених, ми просто з вами не можемо, поки Червоний Хрест не скаже, не відповість, де наші люди, у яких вони там таборах чи тюрмах, де всі наші громадяни. Тому що запит українських матерів, українських батьків наших військових є, а та сторона на мінських засіданнях каже: “Ми про таких нічого не знаємо”, - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ,остання зустріч лідерів "нормандського формату" відбулася 11 вересня у Берліні.